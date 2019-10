Fabiana Karla não apresenta 'Se Joga' após morte de Maurício Sherman

Fabiana Karla lamenta morte de Maurício Sherman em vídeo explicando por quê não foi ao 'Se Joga'. Foto: Reprodução de 'Se Joga' (2019) / TV Globo

A apresentadora Fabiana Karla não participou do Se Joga, que comanda ao lado de Fernanda Gentil e Érico Brás, na Globo, nesta quinta-feira, 17, por conta da morte do diretor de TV Maurício Sherman.

"A gente está sem a nossa querida Fabiana Karla. Ela realmente não tinha condições de estar aqui hoje, está muito sentida pela morte do Maurício Sherman", explicou Fernanda Gentil, que ainda ressaltou que espera a volta da colega já na sexta-feira, 18.

Em um vídeo enviado ao Se Joga, Fabiana Karla explicou a situação: "Quem me conhece desde que eu entrei para a TV sabe da gratidão que eu sempre externei pelo meu querido Maurício Sherman. Hoje é um dia como se eu tivesse perdido um pai."

"É difícil até de falar. A nossa dor a gente sente para dentro. Não sei sentir dor na frente das câmeras. Preciso me recolher quando estou sentindo essa dor, mas é importante que eu divida ela com vocês. Para ser verdadeira, preciso dizer para vocês que estou muito triste", concluiu.

A morte de Maurício Sherman

Sherman criou o 'Fantástico' e lançou os programas infantis de Xuxa e Angélica Foto: PARIS FILMES

O ator, produtor e diretor Maurício Sherman morreu na manhã desta quinta-feira, 17, aos 88 anos. De acordo com a família, o diretor teve complicações decorrentes de doença renal crônica.

Sherman foi um dos criadores do programa Fantástico e dirigiu diversos programas de humor, como Os Trapalhões, Zorra Total, um de seus últimos programas na TV, e os de Chico Anysio. Também teve trabalhos importantes no teatro, com peças como A Pequena Notável (1972) e Evita (1983).

