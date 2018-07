Fã invade palco e quase derruba a cantora Anitta; Beto Jamaica tem o braço cortado

Foto: Divulgação/Globo

Uma fã descontrolada invadiu o palco do programa Música Boa ao Vivo, do canal Multishow, e quase derrubou a cantora Anitta.

Leia também: Luan Santana exige 50 cuecas azuis no camarim para fazer show em São Paulo

De acordo com o colunista Leo Dias, a confusão aconteceu depois da transmissão do programa, que contava com a presença de Beto Jamaica, vocalista do É o Tchan.

O cantor baiano, por sua vez, não teve a mesma sorte e acabou caindo do palco e machucou o braço esquerdo. Além disso, ele se cortou e ficou sangrando por um longo tempo até ser socorrido.

Depois do susto, Anitta e Bet Jamaica passam bem.