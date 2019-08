Fã de ‘Sobrevivendo Abaixo de Zero’ poderá conhecer o Alasca

Trecho do reality 'Sobrevivendo Abaixo de Zero', do canal History. Foto: Reprodução/ History

O reality show Sobrevivendo Abaixo de Zero é conhecido pelos desafios em meio ao Alasca, mostrando a vida de habitantes que moram em um dos locais mais frios e ermos do mundo. Agora, um telespectador do programa poderá conhecer um dos cenários com direito a levar um acompanhante.

Isso porque o canal History e a operadora Sky abriram inscrições para a promoção ‘Emoção no Alasca’ e que vai levar um telespectador para a cidade de Fairbanks.

Para concorrer, a pessoa precisa ser assinante de pacote pós-pagos da Sky.

É preciso fazer a inscrição, até o dia 9 de setembro, pelo site ou pelo aplicativo Minha Sky e responder a uma série de perguntas sobre o reality.

O vencedor da viagem ao Alasca será conhecido no dia 1º de novembro.