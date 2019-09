'Extreme Makeover Brasil': Otaviano Costa será apresentador do reality

Otaviano Costa Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

Otaviano Costa foi anunciado como apresentador do Extreme Makeover Brasil, que irá ao ar no GNT. Segundo o canal, as gravações do reality show começam em novembro de 2019 e tem previsão para ir ao ar em 2020.

"Sim, eu estou aqui no GNT! Fui convidado por eles para apresentar o Extreme Makeover Brasil. [...] Será no ano que vem, mas a produção já está começando! [...] Estou muito feliz, vamos que vamos, tem bastante coisa para acontecer e eu conto com cada um de vocês", comemorou Otaviano Costa em seu Instagram.

"Otaviano [Costa] é um excelente comunicador e conversa com todo o País. Queríamos alguém com o tamanho que o projeto tem. O programa vai muito além da decoração", explicou a diretora de conteúdo artístico do GNT, Mariana Koehler.

Como se inscrever para participar do Extreme Makeover Brasil

As inscrições para o Extreme Makeover Brasil serão feitas por meio do e-mail casting.brasil@endemolshine.com.br. "Conte a sua história e nos diga por quê você deve participar do programa", informa comunicado divulgado pelo canal.

Otaviano Costa também compartilhou, em um story no Instagram, um formulário para quem quiser se inscrever no programa. Clique aqui para conferir.