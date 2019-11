'Exorcizei a Josiane', diz Agatha Moreira ao mostrar novo visual

Última cena de Josiane (Agatha Moreira) em 'A Dona do Pedaço' Foto: Reprodução de 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo

O último capítulo de A Dona do Pedaço, novela das 9 da Globo, foi exibido na noite desta sexta-feira, 22 (clique aqui para conferir o resumo com tudo o que aconteceu). Agatha Moreira, que deu vida à vilã Josiane, mostrou a mudança feita em seu visual após dar vida à personagem.

"Fiz o que todo mundo tá com vontade de fazer: exorcizei a Josiane!", escreveu em seu Instagram na tarde desta sexta-feira, 22.

A atriz também se revelou nervosa para assistir o último capítulo da novela.

Confira abaixo a foto postada por Agatha Moreira após ter mudado o visual:

"A todos vocês, meu muito obrigado! Foi lindo!", escreveu.

A todos vocês, meu muito obrigado! Foi lindo! ❤️ #ADonaDoPedaço — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) November 23, 2019

A reprise de A Dona do Pedaço vai ao ar neste sábado, 23, após o Jornal Nacional. A íntegra do último capítulo também ficará disponível no Globoplay.