'Existem maus atores, depois está Neymar', diz perfil da Televisa

A versão mexicana foi lançada originalmente no ano de 1997. Curiosamente, porém, não tratava-se de uma história original, mas sim inspirada em uma novela de mesmo nome exibida na Venezuela no começo da década de 1970. Em 1985, um remake foi lançado na própria Venezuela, com o nome de 'Topacio'. Na foto, José Armando (Fernando Colunga) e Esmeralda (Leticia Calderón), protagonistas da versão mexicana, que fez sucesso no Brasil.

Foto: SBT / Divulgação