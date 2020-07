'Existe?', ironiza Jacquin sobre concorrência do 'MasterChef'

Dário Costa é conhecido do público por já ter participado da 1ª temporada do 'MasterChef Profissionais', reality show da Band. Atualmente, mora no Guarujá e faz eventos pelo Brasil. Foi aprovado para a 2ª temporada do 'Mestre do Sabor' com o prato "Peixe do Dia com Escamas de Banana, Limão Craco e Taioba".





Foto: Reprodução de 'Mestre do Sabor' (2020) / Globo