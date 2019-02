Executivo da Warner sugere saída de ‘Friends’ da Netflix para serviço de streaming próprio

'Friends' estreou em meados da década de 1990. Foto: Friends / NBC / Divulgação

Considerada uma das comédias mais aclamadas de todos os tempos, a série Friends pode estar com os dias contados na Netflix. O serviço de streaming comprou os direitos para reproduzir a série em 2015, mas agora tudo indica que ela sairá do catálogo para integrar uma nova plataforma de streaming da Warner.

Kevin Reilly será chefe de conteúdo da nova plataforma e, de acordo com o The Hollywood Reporter, o executivo pretende manter as “joias da coroa” exclusivas no novo serviço de streaming, ou seja, as produções mais famosas da Warner. Além de Friends, ele também destacou as séries The Big Bang Theory, Riverdale e Arrow, além do filme Casablanca.

Em dezembro de 2018, fãs de Friends afirmaram que a página do programa na Netflix indicava que ele sairia do ar em 1º de janeiro. No entanto, a remoção foi desmentida pelo chefe de conteúdo da plataforma, Ted Sarandos, classificando como apenas um “rumor”.

A plataforma de streaming da Warner ainda não teve nome e data de estreia divulgada, mas é esperada para o último trimestre de 2019. O serviço da Disney também deve ser lançado no mesmo período.