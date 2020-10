Ex-VJs fazem postagens e lives sobre os 30 anos da MTV no Brasil

João saiu da MTV para trabalhar no elenco do 'Legendários', na Record TV. No mesmo canal, foi jurado do programa 'Ídolos Kids' (já havia tido uma experiência na função no 'Astros' do SBT, durante um episódio do programa veiculado em 2008). Há alguns anos, lançou um canal de culinária vegana no YouTube, o Panelaço. Retornou à TV em 2016, e falou com o E+ à época: "Não assisto TV aberta, não tenho paciência"; leia mais aqui.





Foto: Tiago Queiroz / Estadão