Ex-VJ, Edgar Piccoli não assiste 'nova' MTV: 'nem um segundo'

Ela saiu do canal em 2000, quando foi trabalhar no Show do Esporte, na Band. Fez outros trabalhos no canal antes de ir para o 'Vitrine', da Cultura, em 2005, onde ficou por seis anos. Depois, trabalhou na Fashion TV, onde ficou até 2014. Em 2015, foi diagnosticada com um câncer de mama e passou por 16 sessões de quimioterapia, finalizadas no começo de 2016. Em 2017, retornou à TV participando do reality musical 'Popstar', na Globo.







Foto: Instagram / @sabrinaparlaoficial