Ex-participante da ‘Casa dos Artistas’ estreia em novela da Globo

Treze anos depois de participar da 'Casa dos Artistas', a atriz Paola Rodrigues fez sua estreia em uma novela da Globo Foto: Cena da novela 'Tempo de Amar'/Globo

Treze anos depois do fim do reality show Casa dos Artistas, do SBT, uma das participantes da última edição do programa fez sua estreia em uma novela da Globo. A atriz Paola Rodrigues foi a sexta eliminada do programa, que contava só com atores em início de carreira e prometia papel de destaque em uma novela da emissora.

Agora, a atriz ‘repetiu’ os passos de Bárbara Paz, que venceu a primeira edição do reality em 2001, e estreou na atual novela das seis, Tempo de Amar. Ela faz o papel de Esmeralda, a mulher do capitão do navio em que Maria Vitória, a protagonista da novela vivida por Vitória Strada, está se escondendo.

Não é a primeira vez que Paola participa de programas do grupo Globo: em 2015 participou de Chamado Central, que foi ao ar no canal pago Multishow, e no ano seguinte fez papel em Vade Retro, série criada por Fernanda Young e Alexandre Machado e que foi ao ar na Globo.