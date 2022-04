Ex-mulher de Tom Veiga comenta chegada de 'filho' do Louro José no 'Mais Você'

Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom Veiga, se pronunciou sobre a aparição do 'filho' do Louro José. Foto: Instagram/@tomveigamemory e TV Globo

Na terça-feira, 5, o Mais Você apresentou o possível substituto do personagem Louro José e Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom Veiga, se pronunciou nas redes sociais. A mãe dos filhos do intérprete do papagaio fez um desabafo no perfil do Instagram que mantém em homenagem ao ex-marido, que morreu em 2020.

"Coisa maluca essa 'coisa' que chamamos de vida… ela vem, ela vai… e a única coisa que realmente fica é o que fomos e o legado que deixamos, porque tudo é substituível, mas é normal, a vida é cíclica", começou Alessandra na legenda da foto que publicou com o boneco original de Louro José.

Ela deixou dicas para o novo intérprete e alfinetou os bastidores do Mais Você: "No programa todos podem colaborar, ninguém pode brilhar muito, aparecer muito, se destacar muito. O Tom só foi perfeito porque nunca quis aparecer, ser artista, porque senão jamais duraria até o dia da partida dele".

Alessandra ainda desejou vida longa ao Louro José e completou: "Para nós aqui da família o Tom é insubstituível mas, para muitos, ele é substituível. E tudo bem, a vida é feita de começos e fins, mas desejo do fundo do coração que esse moço faça um belíssimo trabalho, mas com parcimônia, 'no sapatinho', para durar muito, mas muito mais que 23 anos."

Confira a publicação completa: