Ex-mulher de Eduardo Costa revela que deixou carreira para ficar com o cantor

Lília Araújo, ex-mulher do cantor sertanejo Eduardo Costa, no programa 'Superpop', da Rede TV!. Foto: Reprodução/Rede TV!

Lília Araújo fez revelações sobre o relacionamento dela com o cantor sertanejo Eduardo Costa durante o programa Superpop desta segunda-feira, 12, na Rede TV!.

A ex-mulher dele entrou na Justiça em outubro para tentar reajustar o valor da pensão da filha do casal. Lília e a filha tiveram de deixar o apartamento em que viviam por causa de dívidas.

“Nosso combinado era que ele arcaria com tudo”, revelou. A pensão alimentícia da filha do casal é de R$ 9.540, o equivalente a dez salários mínimos. Lília Araújo contou a Luciana Gimenez que deixou a carreira de lado para se dedicar à família. “Ele dizia: ‘Sou ausente e não quero que ela seja criada por babá’. É ruim essa dependência, eu tenho outro relacionamento e é muito complicado. Eu tentei enxergar isso há alguns meses”, disse.

A filha está com 12 anos de idade e Lília afirmou que está recebendo propostas de trabalho, mas não tem com quem deixar a filha. Segundo ela, precisaria de um motorista e uma pessoa para levar a buscar a filha, além de alguém para as tarefas domésticas. “Tentei resolver amigavelmente há algum tempo. Faço de tudo para que ela fique perto do pai mas, quando envolve dinheiro, quando a questão é financeira, é difícil, complicado. Agora vou retomar minha vida. Não estou morta”, concluiu.

Em agosto, no programa A Tarde é Sua, Sonia Abrão fez duras críticas ao cantor Eduardo Costa por causa de um vídeo que ele publicou no Instagram xingando sua noiva, Victória Villarim, por conta da roupa que ela estava usando. Horas depois, o artista rebateu as críticas.