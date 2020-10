Ex-'Globeleza', Valeria Valenssa anuncia saída da TV Record

Valeria Valenssa foi a primeira Globeleza e exerceu o cargo por mais de dez anos. Foto: Youtube/Na Lata com Antonia Fontenelle

A jornalista Valeria Valenssa anunciou o fim de seu contrato com a Record TV, onde trabalhava no Balanço Geral do Rio de Janeiro, em stories publicados no seu Instagram nesta quinta-feira, 1º.

"Passei aqui para anunciar minha saída da Record. Quero agradecer porque foi um período de grande aprendizado, onde nasceu uma nova pessoa com um outro olhar para a vida. Eu acredito que é só o começo de uma nova caminhada", afirmou, antes de agradecer diversos funcionários nominalmente.

Valeria Valenssa foi contratada pela emissora em abril de 2019, e, desde então, ficou conhecida por suas reportagens no programa Balanço Geral. No passado, ela ficou conhecida por ter sido a 'Globeleza' nas vinhetas de carnaval da Globo entre 1990 e 2004.

