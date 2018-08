Ex-esposa de Tom Veiga, o Louro José, diz que ainda há amor e ele nunca a agrediu

Tom Veiga e Alessandra Veiga ficaram casados por 14 anos. Foto: Reprodução/Instagram

Alessandra Veiga, esposa do intérprete de Louro José, Tom Veiga, desmentiu os boatos por trás da separação do casal no programa da Sônia Abrão, que foi ao ar na segunda-feira, 6. "Eu não conheço pessoa melhor no mundo do que o Tom. Ele é incrível, um excelente marido, profissional e um ótimo pai", afirmou.

Apesar das qualidades do ex-marido, Alessandra explicou que o que motivou do divórcio foram as brigas, uma vez que, segundo ela, ainda há amor entre os dois. "Começamos a brigar muito e nós percebemos que não combinamos mais. Então, resolvemos nos separar. Não houve agressão ou traição", disse. "Foi com ele que eu aprendi a amar, e a minha família aprendeu a falar 'eu te amo' de tão amoroso que ele é".

No entanto, o desgaste do relacionamento não é de hoje. O ex-casal brigou no Rock in Rio 2017 e se desentendeu, em 2016, após Tom fazer uma tatuagem de catrina com o rosto da mulher.

"Ele estava começando a fazer a tatuagem, tirou uma foto e me mandou. Eu disse: 'pelo amor de Deus, diz que não está fazendo uma tatuagem de catrina. Ele falou: 'relaxa, vai ficar linda'. Mandei ele cobrir e ele retrucou: 'agora eu vou até o final'. Então, Tom postou direto no Instagram mesmo sabendo que eu não tinha gostado do desenho. Por isso eu reclamei publicamente. Se ele postou lá, nada mais justo do que eu comentar lá, certo?", recordou.

Sumiço

Alessandra destacou que o dia no qual Louro José não apareceu no programa de Ana Maria Braga não tem a ver com a o término do casamento. "Ele simplesmente se atrasou, perdeu a hora. Ele não foi internado, não fez nenhum cateterismo. Só se atrasou. Todo mundo passa por isso um dia".

Ela desmentiu, também, os boatos sobre um possível quadro de depressão do ex-marido. "Ele estava num tratamento para parar de fumar e pode ser que esteja tomando algum remédio relacionado à ansiedade. Depressão não combina com o Tom", disse.