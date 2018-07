Ex-chefe de gabinete de governador do DF vai participar do 'BBB17'

. Foto: Reprodução / Twitter @bbb

Um dos participantes da nova edição do Big Brother Brasil, que começa na próxima segunda-feira, 23, é ex-chefe de gabinete do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).

Rômulo Neves tem 39 anos é conhecido por ser polêmico. "Se o cara for arrogante e genial, eu tenho bastante paciência. Mas se o cara for arrogante e burro junto...”, afirma no vídeo de apresentação do reality show.

E não é só em frente às câmeras. Em 2016, ele publicou no Facebook um desabafo para anunciar que deixaria a equipe do governo e também desfiliar-se do PSB. "É difícil, atualmente, identificar claramente o direcionamento político do PSB nacionalmente, e quando consigo identificar uma tendência, não é a que almejo como ideal de partido", escreveu.