Ex-BBB Rômulo Neves explica por quê não assiste ao 'Big Brother'

Participantes do 'BBB 20'. Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Rômulo Neves, um dos participantes do BBB 17, publicou um texto afirmando que não assiste ao programa da Globo em seu Instagram nesta terça-feira, 28.

"Sempre acho as pessoas [que participam] interessantes, com histórias de vida variadas, mas não a ponto de eu assistir ao programa. Não que lhes falte interesse, mas é que não se trata de um programa de realidade, mas sim um programa de roteiro e edição", afirmou.

Na sequência, salientou que "ninguém dentro da casa recebe roteiro ou dica" e que "as pessoas são reais" no Big Brother Brasil.

VEJA TAMBÉM: Saiba quem são os participantes do BBB 20

"Nunca havia assistido e dificilmente vou assistir, nem mesmo o que participei. Não julgo quem assiste - a maioria das pessoas que está lendo esse texto chegou até mim em razão do programa. Apenas indicaria outra atividade se me pedissem alguma sugestão. Ficção por ficção, há roteiristas melhores no cinema", prosseguiu Rômulo.

Nos comentários da publicação, o ex-BBB ainda criticou a forma de votação do Big Brother Brasil: "Não sei como funciona hoje, mas quando saí, as pessoas me contaram que participantes contratam lan houses para mutirão de votação, fora os fã-clubes de adolescentes que viram dias e dias votando."

Rômulo Neves, ex-participante do 'BBB 17'. Foto: Globo / Divulgação

"Num universo de pessoas que simpatizavam comigo, a porcentagem de gente que se mobilizava para votar era pequena, e as que se mobilizavam para votar freneticamente era quase inexistente. Isso tem a ver com o perfil", analisou Rômulo.

Em seguida, o ex-BBB concluiu: "As pessoas que se identificavam comigo e com alguns outros participantes mais velhos têm sua vida para cuidar. Trabalham, cuidam dos filhos, às vezes estudam, também. Essas pessoas não ficam horas penduradas na internet votando."

Confira abaixo a postagem feita por Rômulo Neves sobre o Big Brother Brasil:

VEJA TAMBÉM: Relembre os participantes eliminados com as maiores rejeições da história do BBB