Ewan McGregor retorna ao papel de Obi-Wan Kenobi na série do Disney+

Nesta quarta-feira, 9, a revista Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens da série Obi-Wan Kenobi. Com estreia prevista para 25 de maio no Disney+, a história se passa dez anos depois de Star Wars: A Vingança dos Sith.

A série marca a o retorno de Ewan McGregor ao papel do mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, que interpretou entre 1999 e 2005 em Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith.

Além de Ewan, Joel Edgerton também está na série e volta ao papel de Owen Lars. Além disso, tem a chegada de uma nova personagem: a Inquisidora Reva, interpretada por Moses Ingram. Hayden Christensen também retorna na série como Anakin Skywalker.

Para a revista, Ewan afirma: "No começo da nossa história, encontramos Obi-Wan desolado, sem esperanças, abatido, prestes a desistir". A série Obi-Wan Kenobi é escrita por Joby Harol com direção de Deborah Chow.

Veja o trailer da série:

Between darkness and defeat, hope survives.

Watch the new teaser trailer for #ObiWanKenobi, and start streaming the limited series May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QJPVtyv7d9