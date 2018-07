Evaristo Costa revela que está usando o mesmo terno desde o começo do ano

Foto: Globo/Zé Paulo Cardeal

O jornalista e apresentador do Jornal Hoje Evaristo Costa costuma contar os segredos da produção 'por trás das câmeras'. Nesta segunda-feira, 13, no entanto, ele fez uma revelação que estava exposta pra todo mundo ver.

Evaristo escreveu, no Instagram, que está usando exatamente o mesmo terno para apresentar o jornal desde o início do ano. "Meu 1° tutorial voltado a moda masculina: Se você vai adquirir seu primeiro terno, compre uma cor escura e básica. Azul marinho, por exemplo, 'orna' com tudo. Invista na variedade de gravatas e camisas. Ninguém vai notar q vc está usando o mesmo terno. Eu garanto."

Ele ainda observou que, se uma mulher fizesse isso, provavelmente não teria o mesmo resultado. Veja a publicação: