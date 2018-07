Evaristo Costa não vai renovar contrato com a Globo, diz colunista

Evaristo Costa pode sair da Globo após o fim de seu contrato, em setembro. Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo

O apresentador do Jornal Hoje Evaristo Costa não vai renovar seu contrato com a Globo por motivos pessoais, segundo o colunista do UOL Flavio Ricco. Seu contrato vai até setembro deste ano.

De acordo com a publicação, o jornalista vai morar fora por um ano junto a sua família e só depois disso vai decidir o futuro de sua carreira. Na próxima semana, a direção da emissora vai se reunir com o jornalista e tentar convencê-lo a ficar.

Procurada, a Globo disse que não comenta negociações de contrato.

