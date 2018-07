Evaristo Costa é escalado para apresentar o 'Fantástico' em 2017

Foto:

O jornalista Evaristo Costa usou seu perfil no Twitter para anunciar que estará à frente do Fantástico em janeiro de 2017.

Escalado para cobrir as férias de Tadeu Schmidt, titular da atração, ele dividirá a cena com Poliana Abritta nos três primeiros domingos do ano. Ou seja, do dia 1º ao dia 15.

No entanto, ele ficará mais tempo afastado da bancada do Jornal Hoje. É que Evaristo entra em período de férias no dia 2 de dezembro. Assim que retornar do descanso, irá direto para o Fantástico.

Vale lembrar que esta não será a primeira vez de Evaristo no comando do Fantástico. Em janeiro deste ano ele já havia substituído Schmidt em seu período de férias.