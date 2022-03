Evan Rachel Wood interpretará Madonna em filme biográfico de Al Yankovic

Evan Rachel Wood apareceu caracterizada como Madonna nos tempos de 'Like a Virgin'. Foto: Instagram/@therokuchannel

A plataforma de streaming Roku vem anunciando várias novidades para a nova produção Weird: The Al Yankovic Story. Nesta quarta-feira, 2, o serviço divulgou uma imagem da atriz Evan Rachel Wood caracterizada como Madonna.

O filme contará a história do músico "Weird Al" Yankovic, que ficou conhecido por criar paródias de músicas famosas, como Like a Surgeon – baseada em Like a Virgin, da cantora pop.

O longa foi dirigido por Eric Appel e o roteiro também foi escrito por ele e pelo próprio "Weird Al" Yankovic. Daniel Radcliffe interpretará o protagonista e o elenco contará com nomes como Julianne Nicholson, Rainn Wilson e Toby Huss.

Ainda não há data de estreia definida.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais