‘Euphoria’: Zendaya alerta sobre cenas fortes em nova série

Ex-Disney, Zendaya interpreta Rue, jovem que acaba de sair da clínica da reabilitação mas não tem planos de continuar 'limpa'. Foto: Divulgação/HBO

A HBO estreou o primeiro episódio de Euphoria no último domingo, 16. Por conta das cenas fortes de violência, sexo e drogas, a protagonista Zendaya publicou um comunicado em seu perfil no Instagram alertando os telespectadores interessados na série.

“Euphoria é para uma audiência madura. É uma representação crua e honesta do vício, ansiedade e as dificuldades de viver a vida hoje. Há cenas gráficas, difíceis de assistir e que podem ser um gatilho. Por favor, apenas assista se você sentir que pode lidar com isso. Faça o que for melhor pra você. Eu ainda amarei vocês e sentirei o apoio”, declarou na postagem.

A série conta a história de um grupo de adolescentes do ensino médio que convivem com a violência, o sexo e o mundo das drogas no dia a dia. O enredo mostrará também o comportamento dessas pessoas nas redes sociais e a busca por identidade. A obra conta com a produção executiva do cantor Drake e é estrelada pela atriz Zendaya.