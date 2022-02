'Euphoria': Elliot estará na 3ª temporada, confirma Dominic Fike

Dominic Fike interpreta Elliot na série 'Euphoria'. Foto: HBO Max

Durante sua participação no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, o ator Dominic Fike confirmou que o personagem Elliot estará na presente na 3ª temporada de Euphoria.

"A série já está renovada para a 3ª temporada, você acha que o veremos de volta?", questionou o apresentador do talk-show. "Claro que sim", respondeu o ator. A confirmação acaba com especulações de que Elliot morreria no último episódio da 2ª temporada.

Dominic também comentou algumas outras teorias de fãs da série. A primeira foi sobre Elliot ser irmão distante de Nate e o ator disse que queria negar, mas brincou que quando leu essa teoria também ficou pensativo.

"Não vou mentir, eu vi essa. Eu olhei por algum tempo e vi tantas coisas se conectando e tantas pessoas falando sobre isso em tópicos do Reddit. No final, eu fiquei tipo: 'Eu sou irmão do Nate?'", disse rindo.

A segunda teoria é de que o personagem não existe e seria apenas uma imaginação de Rue. "Oh, meu Deus. Como desejar", comentou. E a terceira e última foi uma possível participação de Tom Holland no final da série, mas ele não confirmou e nem negou. Assista:

Aos domingos, novos episódios de Euphoria são transmitidos pela HBO, às 23h, e também ficam disponíveis no streaming pela HBO Max.