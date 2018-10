‘Eu sou o que eu quiser’, declara Bruna Linzmeyer sobre homossexualidade

A atriz Bruna Linzmeyer. Foto: Globo/Estevam Avellar/Divulgação

Orientação sexual foi a tônica do primeiro episódio da nova temporada de Amor e Sexo, da TV Globo, na noite desta terça-feira, 9. Comandado por Fernanda Lima, o programa trata de assuntos como sexualidade, prazer e relacionamentos amoroso. No ar desde 2009, a atração está na 11ª edição.

A atriz Bruna Linzmeyer, que namora com Priscila Visman, se posicionou a respeito de sua orientação sexual.

Quando questionada por Fernanda Lima se assumir a escolha sexual publicamente é um posicionamento político, a atriz enfatizou: “Eu acho que é um ato político. Porque eu, como mulher e dentro da caixinha que assumo eventualmente como mulher lésbica, como mulher sapatão...eu não sou só isso. Eu sou uma pessoa livre e, às vezes, nem tão mulher, eu sou o que eu quiser”.

Bruna Linzmeyer analisou também o peso e o estigma que as palavras ‘lésbica’ e ‘sapatão’ ainda carregam na sociedade. “Usar a palavra lésbica, a palavra sapatão, soa muito mais como incômodo do que a palavra gay, que já está naturalizada. Eu acho que é isso, falar sobre as caixinhas e depois sumir com elas”, declarou.

Em agosto do ano passado, Bruna já havia desabafado a respeito de sua orientação sexual e como sofre homofobia, durante o programa Altas Horas, de Serginho Groisman.