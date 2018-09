‘Eu me senti traído comigo mesmo’, diz Lucas sobre infidelidade no ‘BBB'

Em participação no 'Mais Você', o ex-BBB Lucas Fernandes comentou a traição que fez no reality Foto: Reprodução de cena do programa 'Mais Você'/TV Globo

O empresário Lucas Fernandes, eliminado do Big Brother Brasil nesta última terça-feira, 27, participou do programa Mais Você e contou para Ana Maria Braga a polêmica que se envolveu no reality ao começar um relacionamento com outra participante do programa, mesmo estando noivo.

"Vou ser sincero, entrei muito focado em chegar na final, eu simplesmente me perdi no meio do jogo, passei a criar necessidades que não eram verdadeiras. Acabou que eu trouxe um 21º participante pro jogo, a minha noiva, acabei criando a necessidade de me aproximar mais da Jéssica", disse Lucas, que admitiu ter sentido saudades da noiva Ana Lúcia.

Ele também comentou a ausência dela na plateia do programa durante a eliminação e disse que já conversou com sua noiva pelo telefone. "Já nos falamos, foi a primeira pessoa. Por mais que eu tinha feito o que fiz, tinha esperança de que ela estaria lá. Liguei quando cheguei no hotel e temos ainda muito o que conversar", falou. "Eu não posso ir a outros lugares sem antes falar com ela. Preciso olhar no olho dela e admitir meu erro e tentar redimir, colocar uma pedra e recomeçar. Eu me senti traído comigo mesmo. Estou muito feliz de ter participado, por mais que tenha saído, a culpa foi minha, tenho plena convicção disso", afirmou o empresário.

Nas redes sociais, personalidades que acompanham o programa comentaram e comemoram a eliminação de Lucas por conta da traição dele no BBB. Veja abaixo algumas das reações.

Bem vendo as gatchenhas que já cansaram de fazer a Jéssica falando mal do fiel de Taubaté pra ficar IN com a internet no momento — Anitta (@Anitta) 28 de fevereiro de 2018

‍♀️‍♀️ Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho) em 27 de Fev, 2018 às 6:24 PST