'Eu fiz a boa vizinhança', assume Viih Tube, eliminada neste domingo do 'BBB 21'

Viih Tube participa do café da manhã com o eliminado no 'Mais Você' nesta segunda-feira, 26

Ana Maria Braga recebeu Viih Tube, eliminada do Big Brother Brasil 21 neste domingo, 25, com 96,69% dos votos, a terceira maior rejeição do reality show, ficando atrás somente de Karol Conká e Nego Di. Vitória disputou a preferência do público com Fiuk e Gilberto, que tiveram, respectivamente, 2,6% e 0,71% dos votos.

Foi o primeiro paredão da youtuber no programa, que assumiu que fez a política da boa vizinhança, e foi considerada pelo público uma jogadora falsa. “Foi jogo por um lado. Joguei até demais, fui amiga de todo mundo, até por isso fui eliminada. No início, eu fiz a boa vizinhança e foi bom pra mim. Ainda mais porque eu não fui indicada [para o paredão]. Mas passou o momento, passei do ponto, não soube medir. Juntei o útil ao agradável”, analisou ela.

“Acho que chegou um ponto que era muito natural para mim. Eu sei que em muitos momentos eu joguei, mas o que eu sentia era real. Eu gostava muito da galera. Só estando lá dentro pra entender. É surreal aquilo”, defendeu Vitória.

Viih Tube revelou que ajudou Gilberto na prova do líder. "Esse momento foi uma cumplicidade, eu achei que eu ia de qualquer jeito para o paredão e quis livrar ele. Foi mérito dele, a chance de eu perder era grande, preferi dar para ele para ele não me indicar", contou a ex-BBB.

A apresentadora do Mais Você brincou com o fato de Viih Tube ser a primeira a abraçar todos que venciam as provas do BBB e de comparar os companheiros de confinamento com membros da sua família. “Falta você, Ana”, brincou a youtuber, e Ana Maria respondeu: “Tenho certeza que até o final da nossa conversa vou ser sua parente também”.

Aparentemente, Viih não consegue se controlar quando o assunto é distribuir elogios, e sobrou até para o público. “Se eu fosse o público eu faria a mesma coisa, com certeza. Eu sei como é ser telespectador. Eu já estava sabendo que eu ia sair (...) O público do BBB sabe o que faz, é muito justo.”

Altos e baixos com Juliette

Sobre a amizade conturbada com Juliette, que foi tema de debates na internet entre os muitos seguidores das duas participantes, Viih afirmou que foi uma relação difícil, mas muito sincera.

“A verdade é que a gente tinha uma relação muito boa, era minha irmã mais velha lá dentro… tá vendo mais uma da família [risos]. Aprendi muito com ela, ela é muito madura, muito coração. Tudo o que eu estava errando, ela me falava. Eu resistia, mas me ajudava. Em um momento a amizade foi tóxica, não tava fazendo bem pra gente. Mas no final a gente se reconectou e foi bom sair assim com ela”, disse a ex-sister.

Ana Maria mostrou a imagem onde Viih Tube promete para Juliette que, quando ela saísse, iria ajudar a paraibana a vencer o reality. A apresentadora perguntou se ela vai cumprir a promessa.

“Eu tenho menos [seguidores que a Juliette], mas meus seguidores são muito fiéis e eu vou pedir para eles ajudarem ela. Minha torcida vai para ela. Ela esteve comigo desde o início”, garantiu a influenciadora.

“Todo mundo na casa já foi contra ela, eu me incluo também. Ela consegue ficar bem, passar por cima das coisas, ela tá representando muita gente, sem saber. Tenho certeza que o nordeste está muito bem representado por ela”, concluiu.

Para o próximo paredão, Viih acredita que quem vai sair é o Arthur. E aposta numa final entre Gilberto, Juliette e Camila.

Para encerrar a conversa, Viih Tube ofereceu o cargo de tia para Ana Maria na sua árvore genealógica, mas a apresentadora não aceitou: “Tia eu não gosto”. A ex-BBB prometeu pensar em uma posição melhor.

