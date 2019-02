'Eu estou velha e está difícil ver as pessoas não aceitarem isso', diz Xuxa

Xuxa Meneghel resolveu raspar a cabeça para estrear novo reality show, o 'The Four Brasil', e se sente bem com sua aparência. Foto: Blad Meneghel

Xuxa Meneghel, de 56 anos, fez um desabafo durante a coletiva de imprensa do seu novo reality show, o The Four Brasil, na terça-feira, 5. A apresentadora disse que se sente chateada ao ver que muitas pessoas não a aceitam do jeito que ela é. "Eu vou ficar velha na frente de todo mundo, estou velha e só não vou ficar mais se eu morrer. Está difícil eu ver as pessoas não aceitarem por isso", afirmou.

Ela reconheceu que é difícil ganhar idade na frente das câmeras, mas se aceita porque não é adepta de cirurgias plásticas. "Todo mundo me pede para eu colocar botox, mas não gosto. Tenho medo de mudar meu rosto e minha maneira de me expressar", explicou.

Além disso, Xuxa analisou que muitos de seus telespectadores querem vê-la sendo a mesma menina de 20 anos, de quando começou na TV Globo. "Não tem como eu ser assim. Então aceitem que dói menos", desabafou.

Ela ainda expôs que seu marido, o ator Junno Andrade, a admira do jeito que ela é, inclusive com as mudanças nos cortes de cabelo. "Hoje eu acordei e ele disse: 'que carequinha linda'. Eu acordava com o cabelo de calopsita e ele falava: 'que calopsita linda'. Então eu estou bem", revelou.

A apresentadora falou, também, sobre a foto que publicou no começo deste ano, em que aparece sem maquiagem. A imagem foi alvo de surpresa para alguns fãs e Xuxa recebeu comentários negativos sobre a sua idade. "As pessoas ficam muito mais chocadas do que eu e isso me deixa um pouco chateada. É bastante difícil trabalhar com o público e não dar aquilo que ele quer", desabafa.

Xuxa disse que cogitava pintar o cabelo para o reality show The Four Brasil, mas a equipe do programa não aprovou a ideia.

*Estagiário sob a supervisão de Charlise Morais