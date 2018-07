'Eu errei. Fim do mimimi', diz Galvão Bueno após narrador da BBC mandá-lo 'calar a boca'

Galvão Bueno faz diversas transmissões e entradas na programação da rede Globo da Olimpíada do Rio Foto: João Miguel Júnior/Globo

Galvão Bueno usou as redes sociais para se desculpar após o narrador da BBC mandá-lo "calar a boca" durante a transmissão da prova de natação com o super medalhista olímpico Michel Phelps. "É que meu som vazou no microfone dele e reclamaram. Eu errei", disse o brasileiro que postou uma foto no Instagram ao lado do profissional da TV britânica.

Galvão virou motivo de piada depois do narrador da BBC se sentir incomodado com seus gritos na cabine de transmissão dos jogos nessa quinta-feira, 11. "Ele precisa calar a boca!", disse o narrador estrangeiro ao vivo.

"É muito, muito barulho no estádio. E muito barulho vindo aqui de perto de mim. Este comentarista precisa calar a boca no começo da prova. Desculpem. Neste momento, por exemplo: todo mundo está quieto, mas ele não", acrescentou, depois da largada da prova ter sido interrompida pela juíza.