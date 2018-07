Candinho diz a Filomena que está namorando em 'Êta Mundo Bom!'

Candinho conta a Filomena que está namorando. Foto: Divulgação/Rede Globo

Candinho diz a Filomena que está namorando

Segunda-feira, 9 de maio

Filomena revela que o bebê que espera não é de Fragoso. Nádia e Perseu permitem que Filomena e Clarice resgatem seus pertences, incluindo os presentes de Fragoso à ex-dançarina. Candinho diz a Filomena que está namorando. Severo jura reerguer a loja e anuncia a Diana que os dois precisarão economizar. Filomena comenta com Pancrácio que deseja voltar para a fazenda. Gerusa pede que Osório se afaste dela por estar mentindo sobre sua saúde. Emma confessa interesse em Lauro. Narcisa faz insinuações contra Ilde. Maria fica satisfeita com o carinho de Celso por Aninha. Filomena diz a Cunegundes que não terá direito à herança de Fragoso.

Cunegundes expulsa Filomena e Clarice da fazenda​

Terça-feira, 10 de maio

Cunegundes expulsa Filomena e Clarice da fazenda. Severo cobra Diana que ela aprenda a cuidar da casa. Braz se revolta ao encontrar Diana com o livro de receitas de Ana. Ilde assusta Alice, e Candinho vai com a menina até a casa de Araújo. Candinho sugere que Alice presenteie Cláudio com um cão. Anastácia dá um automóvel a Candinho. Paulina contrata Filomena como faxineira do dancing. Inácio e Josias pressionam Cunegundes e Quinzinho a deixarem a casa. Cunegundes anuncia que a família se mudará para a casa de Anastácia.

Cunegundes proíbe a ida de Manuela para São Paulo​

Quarta-feira, 11 de maio

Cungundes explica a ideia de mudar para a casa de Anastácia e Candinho para evitar o leilão da fazenda. Anastácia pede conselhos a Pancrácio sobre a união de Candinho e Sandra. Severo ofende Diana. Maria promete a Celso que se casará com ele. Braz confia o livro de receitas de Ana a Maria, que estranha o comportamento do irmão. Mafalda e Zé dos Porcos se despedem com um beijo. Cunegundes proíbe a ida de Manuela para São Paulo. Severo maltrata Diana. Braz convence Diana a tirar a casa de Severo. Cunegundes e família chegam à casa de Candinho.

Sandra e Ernesto armam plano contra Candinho

Quinta-feira, 12 de maio

Anastácia acolhe a família de Cunegundes e Maria desconfia da reação de Candinho. Clarice se preocupa com Filomena. Sandra e Ernesto armam plano contra Candinho. Josias incentiva Zé dos Porcos e Manuela a ficarem com os pertences que desejarem da casa de Cunegundes. Candinho pede conselhos a Pancrácio sobre a chegada de Cunegundes. Pancrácio leva Eponina e Mafalda para visitar Filomena. Pancrácio confronta Cunegundes e Quinzinho, e Maria percebe. Romeu e Mafalda se encontram.

Pandolfo e Pancrácio disputam a atenção de Anastácia​

Sexta-feira, 13 de maio

Mafalda acredita que Romeu tenha um relacionamento com Olga. Pancrácio descobre o verdadeiro motivo da mudança de Cunegundes, mas Candinho permite que a família fique em sua casa. Ernesto aconselha Romeu a armar para que Mafalda decida se casar com ele. Diana não consegue agradar Severo. Pandolfo e Pancrácio disputam a atenção de Anastácia. Anastácia decide comprar vestidos para Mafalda e Eponina. Com a ajuda de Candinho e Pirulito, Alice encontra um cão para Cláudio. Sandra comenta com Ilde que encontrará uma maneira de expulsar Cunegundes e a família. Romeu leva Mafalda para o ateliê de Ernesto.

Pandolfo pede Anastácia em namoro

Sábado, 14 de maio

Mafalda percebe a armação de Romeu e afirma que o rapaz só a decepciona. Cláudio se diverte com o cão Aladim, sem que Ilde perceba. Romeu garante a Ernesto que ama Mafalda e fará tudo para conquistá-la. Severo humilha Braz e Diana. Manuela incentiva Zé dos Porcos a ter esperanças com Mafalda. Inácio tem uma ideia para conseguir leiloar a casa de Cunegundes. Pandolfo pede Anastácia em namoro. Para impedir que Ilde atire o cão na rua, Cláudio consegue ficar de pé e Araújo se surpreende ao ver o filho.