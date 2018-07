Anastácia se declara a Pancrácio e os dois se beijam em 'Êta Mundo Bom!'

Candinho e Anastácia. Foto: Divulgação/Rede Globo

Anastácia se declara a Pancrácio e os dois se beijam

Segunda-feira, 16 de maio

Araújo se emociona ao ver Cláudio de pé e permite que o filho adote o cãozinho. Anastácia pede um tempo para pensar na proposta de Pandolfo e confessa que tem interesse por outro homem. Braz orienta Diana a contratar uma mulher para fingir para Severo que é sua mãe. Anastácia se declara a Pancrácio e os dois se beijam. O ortopedista afirma a Araújo que há uma chance de Cláudio voltar a andar. Diva, amiga de Paulina, se apresenta a Severo como mãe de Diana. Ilde se recusa a vender a casa para auxiliar nas despesas do tratamento de Cláudio.

Mafalda diz a Romeu que não sente mais nada por ele

Terça-feira, 17 de maio

Ilde convence Araújo a esperar o veredito do médico antes de colocar a casa à venda. Mafalda afirma a Romeu que não sente mais nada por ele. Pancrácio diz a Anastácia que se unir a ela é impossível e garante que será seu melhor amigo. Cunegundes e Quinzinho sugerem que Anastácia compre a fazenda para Candinho. Eponina e Mafalda conhecem OlímpOlga incentiva Romeu a comprovar sua riqueza para Mafalda e sua família. Candinho não aceita a compra da fazenda. Filomena revela a Maria que Cunegundes sempre destratou Candinho.

Sandra expulsa a família de Cunegundes de casa

Quarta-feira, 18 de maio

Araújo alerta sobre a falta de reservas financeiras na fábrica de Anastácia e Celso desconfia das motivações do advogado. Ilde ameaça Cláudio e Aladim. Embriagada, Diva se insinua para Severo, que exige ter uma conversa com Diana. Pandolfo convida Anastácia para jantar, e encontra Eponina. Narcisa pede que Emma lhe faça um jantar para abençoar sua união com Lauro. Pandolfo insulta Anastácia. Romeu não consegue provar a Mafalda que é rico. Maria revela a verdade sobre Cunegundes a Anastácia. Sandra expulsa a família de Cunegundes de sua casa.

Candinho questiona Filomena sobre o pai de seu filho

Quinta-feira, 19 de maio

Cunegundes confessa que jamais gostou de Candinho e Anastácia a expulsa de casa. Zé dos Porcos e Manuela comemoram as mudanças na fazenda. Tobias promete ajudar Emma a cozinhar para Narcisa e Lauro. Diana pede que Diva deixe sua casa. Anastácia agradece Eponina e Manuela por cuidarem de Candinho. Gerusa afirma saber que tem uma doença grave. Maria revela a Candinho que Filomena está grávida. Candinho questiona Filomena sobre a paternidade de seu bebê.

Sandra planeja matar Candinho no casamento

Sexta-feira, 20 de maio

Filomena não responde e Candinho acredita que o bebê seja de Ernesto. Sandra planeja atentar contra a vida de Candinho no dia de seu casamento. Candinho exige que Ernesto procure Filomena. Filomena explica a Clarice por que não contou a verdade sobre seu filho a Candinho. Sandra diz a Romeu que Mafalda voltou para a fazenda. Pancrácio sugere que Romeu leve seu dinheiro até Cunegundes. Josias, Zé dos Porcos e Manuela avisam que o banco de Inácio se apossou da fazenda de Cunegundes.

Ernesto propõe vender o bebê de Filomena​

Sábado, 21 de maio

Josias, Zé dos Porcos e Manuela obrigam a família de Cunegundes a trabalhar na fazenda. Ernesto pede ajuda a Paulina para colocar em prática seu plano contra Candinho. Severo reclama de Diana com Braz. Celso afirma a Araújo que a fábrica não tem reservas financeiras para um empréstimo pessoal. Sandra ameaça Aninha para Maria. Gerusa se sente melhor e Osório e Camélia comemoram. Ernesto propõe vender o bebê de Filomena. Sandra pressiona Candinho a marcar a data de seu casamento. Sandra procura Filomena.