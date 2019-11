Estudo mostra que personagens LGBTs atingem recorde na TV americana

Billy Porter em cena de 'Pose'. Foto: JoJo Whilden/FX via AP

Pose e Batwoman estão entre os programas que contribuem para um aumento na participação de LGBTs na televisão, de acordo com um novo estudo do grupo de Glaad.

A alta histórica do número de personagens homossexuais foi de 10,2%, segundo o estudo divulgado na quinta-feira, 7. Isso alcançou o recorde do ano passado de 8,8% e alcançou a meta de 10% que o Glaad havia estabelecido para as redes até 2020.

"No ano passado, o Glaad pediu à indústria da televisão que aumentasse o número de personagens LGBTs e refletisse com mais precisão o mundo em que vivemos e eles responderam superando esse desafio", afirmou Sarah Kate Ellis, presidente e CEO do grupo.

Séries como Pose, ambientada na cultura dos anos 80 e com o maior elenco LGBT de todos os tempos para um programa com roteiro, e Batwoman, com o primeiro super-herói gay em um papel principal na TV, são sinais da crescente diversidade da televisão. "Essas séries provam que os espectadores de todos os lugares continuam a responder com extrema positividade”, disse Ellis.

O Glaad está aumentando as apostas para o futuro. A empresa pede à indústria que alcance 20% de representação de personagens LGBTs vistos regularmente em séries de transmissão com horário nobre até 2025 e garanta que metade deles em todas as plataformas de TV sejam pessoas negras nos próximos dois anos.

Estima-se que 4,5% dos adultos nos Estados Unidos, aproximadamente 11,3 milhões de pessoas, se identifiquem como LGBTs, de acordo com uma nova análise do Instituto Williams na Faculdade de Direito da UCLA.

O Glaad acompanhou personagens lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer na TV por 24 anos e começou a divulgar sua pesquisa expandida, intitulada 'Onde estamos na TV', em 2005.