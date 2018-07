Estúdios disputam gravação do musical 'Hamilton' para ser exibida nos cinemas

Estúdios estão disputando os direitos de exibição no cinema do musical 'Hamilton', sucesso na Broadway Foto: Sara Krulwich/The New York Times

O musical Hamilton, que conta a vida de um dos pais da Independência dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, se tornou um verdadeiro fenômeno cultural desde a sua estreia na Broadway em fevereiro de 2015. Agora, estúdios estão disputando a gravação de uma dessas apresentações, feita em 2016, para ser exibida nos cinemas do mundo inteiro.

Segundo o The Wall Street Journal, estúdios grandes como a Warner Bros. Pictures e a Twentieth Century Fox estão negociando com Lin-Manuel Miranda, criador e protagonista do musical, para a compra dessa gravação e a disputa pode fazer com que o valor da obra ultrapasse US$ 50 milhões (cerca de R$ 185 milhões).

O acordo faria com que os estúdios pudessem transmitir Hamilton após 2020 ou 2021, quando acaba o acordo de exclusividade do musical com o Richard Rodgers Theatre, onde é exibida em Nova York. Uma fonte ouvida pelo site Deadline explica que a compra de direitos para os cinemas de peças são raros e mostra a força que o musical, ganhador de 11 prêmios Tony, tem.