Estúdio planeja sequência da animação 'A Fuga das Galinhas'

O estúdio Aardman Animations está pré-produzindo uma continuação do clássico 'A Fuga das Galinhas' de 2000 Foto: Reuters/DreamWorks

O estúdio britânico Aardman Animations está preparando uma sequência para A Fuga das Galinhas, clássico lançado em 2000 que ainda é a animação em stop-motion com maior faturamento da história nos cinemas mundiais. As informações são da revista norte-americana The Hollywood Reporter.

Segundo a revista, o projeto ainda está em pré-produção e não tem data para estrear, mas a distribuidora francesa Pathé, que financiou o filme original, já comprou os direitos novamente para a sequência. Sam Fell, que dirigiu a animação ParaNorman, indicada ao Oscar de melhor animação em 2012, foi contratado para comandar a produção.

Já o roteiro ficará nas mãos de Karey Kirkpatrick e John O'Farrell, que escreveram a animação original. Sucesso das bilheterias, A Fuga das Galinhas conquistou mais de US$ 225 milhões (cerca de R$ 780 milhões) em cinemas no mundo todo. O filme narrou a história de um grupo de galinhas tentando conquistar a liberdade ao escapar de uma fazenda que imitava um campo de concentração.