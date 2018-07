Estreia de Sophia Abrahão no 'Vídeo Show' é um dos assuntos mais comentados no Twitter 

Sophia Abrahao e Joaquim Lopes Foto: Globo/João Miguel Júnior

Sophia Abrahão estreou no Vídeo Show nesta segunda-feira, 20. A atriz está substituindo Otaviano Costa, que está de férias. Em seu primeiro dia, Sophia levou as redes sociais à loucura.

Ao lado de Joaquim Lopes e Rafael Cortez, ela saiu-se muito bem em seu primeiro dia - pelo menos essa foi a opinião do Twitter. Com muitos elogios, os fãs de Sophia, muito fiéis nas redes sociais, levaram a hashtag #SophiaAbrahãoNoVídeoShow ao segundo lugar entre os assuntos mais comentados no Brasil.

Veja algumas reações:

Ela não é apenas uma mulher, ela é uma DEUSA #SophiaAbrahãoNoVídeoShow❤️❤️❤️ — m (@Crystwholl) 20 de fevereiro de 2017