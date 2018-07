Estreia de novela mexicana faz SBT superar transmissão olímpica da Record

Foto: Reprodução / Instagram

A novela mexicana A Gata foi trazida ao Brasil pelo SBT e estreou na última segunda-feira, 15, com bons índices de audiência. Maite Perroni, atriz que fez sucesso em RBD é a protagonista da trama.

A novela foi ao ar entre as 17h53 e as 18h37, e teve média de 10,8* pontos. Nos doze minutos em que a atração enfrentou a transmissão dos jogos olímpicos da Record, venceu a concorrente por 10,7 contra 4,9 pontos.

Já nos 31 minutos em que dividiu o horário com o Cidade Alerta, superou o programa policial por 10,8 a 6,6 pontos.

Apesar do bom desempenho e da vice-liderança, o SBT ficou atrás da líder Globo, que contou com 26,3 pontos no horário.

*Cada ponto de audiência equivale a 69,4 mil domicílios em São Paulo