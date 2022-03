'Estou vivendo a plenitude', diz Gretchen sobre apresentar 'Encrenca', na RedeTV!

Gretchen integra time de apresentadores do 'Encrenca', da RedeTV! Foto: Instagram/@mariagretchen

No próximo domingo, 27, estreia na RedeTV! a nova temporada de Encrenca. O time dessa edição conta com Narcisa Tamborindeguy, Marcelo Barbur (Beby), Tokinho e, ninguém mais, ninguém menos do que Gretchen. O novo formato do programa tem como intuito conectar a internet com a televisão e traz quadros inéditos com cada um dos apresentadores.

A Rainha do Rebolado, que também é conhecida como Rainha dos Memes, contou que o convite para participar do Encrenca veio pelo diretor geral Julio Piconi. "Ele [Julio Piconi] queria um elenco diferente, que levasse a internet para TV. Toda a ideia do novo trabalho foi por ele", conta Gretchen em entrevista ao E+.

Sobre a preparação para a versão apresentadora, ela conta que não teve um momento de "preparação" porque o legal é ser espontâneo e "cada um ser o que é realmente". "E eu acho que isso que ele [o diretor geral] quis levar para televisão, quando ele leva a internet para a TV. Porque o normal é a TV ir para a internet, mas o contrário foi uma ideia genial", fala.

Sobre essa nova fase em que está ingressando, ela confessa que está em seu melhor momento: "Estou vivendo melhor momento da minha vida. Com um homem incrível do meu lado. Meus filhos todos bem encaminhos e bem sucedidos. Estou vivendo a plenitude".

Instigante sobre o que significa levar a internet para a televisão, a cantora não deu muitos spoilers sobre como essa dinâmica vai acontecer, mas contou um pouquinho sobre como o programa vai funcionar. "Algumas coisas que dá para falar é que teremos competições de tiktokers, memes (muitos memes), teremos o famoso trote com o Beby, musical, entrevistas com a Narcisa, entrevistas de festas com o Tokinho. Muita coisa interessante", fala.

Ao lado de Narcisa Tamborindeguy, Gretchen garantiu que, se depender das duas, as gargalhas estão garantidas durante o programa. As duas já se conheciam de outros trabalhos e mantêm uma amizade: "Ela [Narcisa] é muito carinhosa, muito doce, e ela está muito comprometida com o programa".

"Vocês podem esperar uma galeria de 'stickers' e memes novos, muita risada e um astral incrível", declara. Narcisa é dona de um dos bordões mais conhecidos no País: "Ai que loucura! Ai que balado", e que agora ganha uma nova versão o "Ai que encrenca!", especialmente para o novo dominical da RedeTV!.

Nova temporada de 'Encrenca' tem Gretchen, Narcisa Tamborindeguy, Marcelo Barbur (Beby) e Tokinho no time de apresentadores. Foto: RedeTV!

Além de muita risada e diversão, Gretchen tem também outro ponto muito importante para o Encrenca: o respeito. "A gente tem uma pessoa de baixa estatura, o Tokinho, e é assim que ele tem que ser chamado por todos. O mais importante é mostrarmos o respeito pela pessoa independente de como ela seja. É um programa para família, desde o neto até a avó. É um programa para sentar em casa, pegar a pipoca e dar muita risada", fala.

A ansiedade para a estreia ainda não deu as caras para ela e a cantora explica que isso ainda não aconteceu porque ainda tem muitas coisas para fazer. Nessa sexta, 25, o elenco grava a abertura e tem reuniões finais, e no sábado, 26, será gravado o piloto: "Estou tão ocupada que nem deu tempo de ter ansiedade para a estreia".

Com muitas novidades e uma dose de bom humor para o fim de semana, o programa vai ao ar todo domingo, a partir das 19h45, na RedeTV!. "Pode assistir pra relaxar. É lindo de se ver. O cenário é muito legal, vocês vão amar", fala.

Do meme para a TV

Na televisão, ela já participou de alguns programas, novelas e até realities. Em 2012, ela esteve em A Fazenda e deixou todos os fãs do programa da Record TV impressionados quando pediu para sair. Já em 2016, a voz de Conga, conga, conga foi uma das participantes do Power Couple, junto com Carlos Marques - com quem se relacionou de 2016 a 2020.

Recentemente, Gretchen esteve no The Masked Singer e foi a primeira desmascarada do programa da Rede Globo. Já no Encrenca, os telespectadores vão assistir o programa ao vivo, ou seja, será possível ver a Rainha dos Memes sem edição todos os domingos a partir das 19h45.

A cantora e agora apresentadora revela que sempre quis ter um programa, mas nunca imaginou que apresentaria algo voltado para humor: "Eu imaginava algo mais voltado para o público feminino, que eu falasse das minhas experiências. Mas eu estou amando essa história de ser um programa da internet e de humor porque tem tudo a ver comigo".

O programa terá três horas de duração e quando questionada o que a diferencia da sua versão apresentadora, ela disse que "tudo muda". "Muda tudo porque o programa será ao vivo, três horas no ar, e eu acho que muda tudo. Mas, eu sempre gosto de desafios e quanto mais, melhor", declara.

Gretchen garantiu que o público pode esperar a mesma coisa que ela mostra em suas redes sociais: "Falando as coisas sem filtro, sendo sem filtro e uma fábrica de memes, que eu tenho certeza que na segunda-feira, 28, terão vários". Ela garantiu que não vai produzir memes de verdade, de caso pensado, mas tem certeza que aleatoriamente vão surgir alguns.

Sobre novos projetos, Gretchen não dá muitos detalhes, mas revela que está trabalhando em um novo projeto com um cantor brasileiro, mas que ainda não pode revelar nomes: "Vem uma parceria muito legal que vocês vão se surpreender. Ele é brasileiro e está fazendo muito sucesso. Tenho certeza que vocês vão amar".

Rainha dos jovens

Na última quarta, 23, alguns artistas fizeram uma campanha para as pessoas de 16 a 18 anos tirarem o título de eleitor. Anitta, Bruna Marquezine e Taís Araújo são alguns dos nomes que alertaram essa faixa etária para fazer o título. Quando falamos sobre alcançar esse público, a Rainha dos Memes concordou que esse é um momento muito importante: "O mundo é deles [dos jovens]. O mundo que vem por aí, é deles. Então, que eles escolham o melhor pra nós".

"Eu nunca imaginei, mas acho muito legal porque eu tenho filhos muito jovens e eu consigo sentir em todos eles um pouquinho dos meu filhos. Eu gosto muito [dos memes], principalmente por atingir o público jovem. A juventude traz muita vitalidade, muito frescor pra minha vida", fala sobre ter como público-alvo os adolescentes.

Envolvida para o 1º lugar de Anitta no Top Global

Todo mundo está acompanhando a missão de colocar a música Envolver, da Anitta, em primeiro lugar no Top Global do Spotify. Artistas já apareceram dançando a música, outros usaram o Twitter para fazer sua parte em ouvir, ou melhor, "tacar stream" no hit da cantora brasileira. A Rainha do Rebolado não ficou de fora e entregou tudo ao fazer a coreografia em seu perfil no Instagram. Durante a nossa conversa, ela confessou que adora a funkeira e que a considera uma inspiração: "Não sou eu que inspiro ela, é ela que me inspira".

"Eu adoro a liberdade dela, adoro o jeito dela ser e dizer tudo que pensa. Não tem coisa melhor que ser nós mesmos e é isso que ela passa para todo mundo. E eu tinha que fazer parte [do desafio de Envolver] pra ela ser Top 1, né? Eu quero que ela chegue pra ontem no 1º lugar. Ela já é um orgulho para o Brasil, se ela chegar no Top 1, mais ainda", fala.