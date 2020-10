'Estou triste', diz Mamma Bruschetta sobre demissão do SBT

A apresentadora Mamma Bruschetta. Foto: Instagram/@mammabruschetta

A apresentadora Mamma Bruschetta falou sobre como recebeu a notícia de sua demissão do SBT em vídeo publicado em seu Instagram na noite desta quarta-feira, 7. Além dela, Leão Lobo e Livia Andrade também tiveram suas saídas anunciada pelo canal.

"Fiz uma reunião em videoconferência com alguns diretores do SBT e fui informada que estava sendo desligada por motivos não só da pandemia mas também por contenção de despesas do SBT. Compreendi tudo que estava acontecendo e, mesmo com o coraçãozinho triste, aceitei que 'era o que tinha para hoje'", relatou.

"Eu tô um pouquinho triste? Tô. Tenho esperança de voltar? Tenho. Porque pode ser que, daqui a alguns meses, tudo isso tenha terminado e eu consiga voltar, segundo o que eles mesmos me disseram. Há essa possibilidade."

Assista ao vídeo em que Mamma Bruschetta fala sobre sua demissão do SBT abaixo: