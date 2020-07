‘Estou muito satisfeito com essa nova etapa’, declara Fernando Gomes ao ir para a CNN

O neurocirurgião Fernando Gomes Foto: Divulgação

O médico neurocirurgião e neurocientista Fernando Gomes é o mais novo contratado da CNN Brasil. Ele assinou acordo com a emissora na sexta-feira, 10.

O especialista estava no Aqui na Band, que foi completamente reestruturado. As mudanças começaram com a demissão da apresentadora Silvia Poppovic, em abril. Na ocasião, Nana Rude, Sergio Tannuri e o próprio Fernando Gomes saíram também. No início do mês passado, foi a vez de Luis Ernesto Lacombe ser desligado da emissora.

”O contrato com a TV Band era de um ano e foi cumprido. Não fizemos a renovação por conta dos cortes que o programa Aqui na Band fez na mesma leva em que retirou Silvia Poppovic e todo o time de colunista”, afirmou Fernando Gomes em entrevista ao E+.

Agora, o médico fará participações no jornal CNN Novo Dia para abordar temas voltados à saúde mental e ao comportamento humano. “A grande novidade é que eu saio do entretenimento, que foi onde sempre naveguei tanto na Globo quanto na Band, para mergulhar no jornalismo. Principalmente nessa época em que o mundo precisa discutir saúde mental, meu grande objetivo é ajudar para que as pessoas possam passar por esta pandemia de maneira mais leve, entendendo que a fase exige resiliência e grandes transformações internas de todos nós. Estou muito satisfeito com essa nova etapa da minha carreira de comunicador”, conclui.

Fernando Gomes foi colunista fixo do programa Encontro com Fátima Bernardes, por cinco anos, e, posteriormente, apresentador do quadro 'E Agora Doutor?', no matutino Aqui na Band, por um ano.