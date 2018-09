Estaria Harry Styles pegando dicas de moda com o Gonzo, dos ‘Muppets’?

Harry Styles usa terno estampado durante show. Foto: REUTERS/Steve Marcus

Alguns fãs estão associando os looks do cantor Harry Styles, integrante do One Direction, com o personagem Gonzo, dos Muppets.

Leia também: Como o estilo de Harry Styles ajuda a quebrar padrões de masculinidade

A marca registrada do artista de 24 anos são os ternos, geralmente estampados, muito semelhantes aos que Gonzo usa.

Confira as comparações que surgiram no Twitter:

Someone said Harry Styles dresses like this um pic.twitter.com/PHBNFoy2nr — triv (@bedroomflicker) 19 de setembro de 2018