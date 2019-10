Estamos trabalhando em algo', diz Jennifer Aniston sobre 'Friends'

Jennifer Aniston durante o programa 'Ellen DeGeneres Show' Foto: Reprodução/Youtube

Atenção, fãs de Friends: o elenco da sitcom está reunido e trabalhando em algo juntos. A informação foi dada pela própria atriz Jennifer Aniston, que interpretava a personagem Rachel, em uma entrevista ao programa Ellen DeGeneres Show, na TV americana, na segunda-feira, 28.

Tudo começou quando a atriz fez uma aparição surpresa no programa, que recebia o cantor Charlie Puth como convidado. Ele afirmou que era um grande fã de Friends, e Ellen chama Jennifer ao palco.

Logo depois, a apresentadora perguntou se o elenco estava fazendo um reboot da série (quando se recria um programa do zero); a atriz negou. "Adoraríamos muito que houvesse algo, mas ainda não sabemos o que é esse algo. Então estamos tentando, estamos trabalhando em algo", disse. No início de outubro, em outra entrevista, ela chegou a dizer que um reboot "arruinaria" a série.

Ellen pergunta se será um filme, mas Jennifer nega de novo: "não, nós não sabemos ainda". "Existe a possibilidade de um filme?", retrucou a apresentadora. Foi aí que a intérprete de Rachel começou a gaguejar: "eu não quero induzir o pessoal".

Assista ao vídeo:

Vale lembrar que a atriz criou, neste mês, um perfil no Instagram. A primeira foto foi uma selfie com o elenco principal reunido — Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) e Matthew Perry (Chandler). Esse foi o primeiro registro público deles em anos. "Nós tiramos a foto porque estávamos com saudades, e aconteceu que estávamos na mesma parte do mundo", explicou.

Neste ano, Friends completou 25 anos desde sua primeira exibição, sendo que o último episódio foi transmitido há 15 anos. Ao todo, foram 236 episódios ao ar, divididos em dez temporadas. Todas estarão disponíveis na Netflix até 2020.

Enquanto esse "algo" não é revelado, os fãs de Friends podem matar a ansiedade com a nova série The Morning Show, estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Ela interpreta uma jornalista nos bastidores de um telejornal matinal. A série chega ao serviço de streaming Apple TV+ nesta sexta, 1º.