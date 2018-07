Esta foto traduz a 'felicidade' de Evaristo Costa por trabalhar no feriado

Evaristo Costa não está nada feliz. Basta ver esta foto que o jornalista publicou em suas redes sociais para perceber o nível de sua frustração por não poder curtir o feriado como um mero mortal.

Escalado para trabalhar nos telejornais da Globo por estes dias, Costa fez uma nova brincadeira com seus seguidores, mostrando sua 'felicidade' durante o plantão.

"Bom dia. Alguém mais trabalhando no feriado? Bom feriado", escreveu ele na legenda da foto publicada no Twitter.

A imagem teve mais de 19 mil likes e 3,3 mil retweets, além de inúmeras respostas.

"Quando você chega mais cedo dá tempo de comer as delícias que a Ana Maria Braga faz ou ela não fica no mesmo estúdio?", perguntou um seguidor, tentando dar uma animada no apresentador. "O estúdio é no Rio. Fico em SP", respondeu. "Que pena... hoje tinha bife a role, e parecia delicioso".