'Esse não sou eu', diz Petrix Barbosa sobre repercussão do 'BBB 20'

Petrix Barbosa, do 'BBB 20', em participação no 'Mais Você'. Foto: Reprodução de 'Mais Você' (2020) / TV Globo

Petrix Barbosa foi eliminado do BBB 20 no paredão da última terça-feira, 4, com 80,27% da rejeição do público. Hadson teve 18,63% dos votos, Pyong Lee 0,66% e Babu Santana apenas 0,44%. Nesta quarta-feira, ele participou do Mais Você.

Patrícia Poeta questionou Petrix sobre a "estratégia dos meninos quererem seduzir as meninas comprometidas para que elas se queimassem do lado de fora. "De jeito nenhum, jamais, never! Tanto que parei de falar com o Hadson", se defendeu o ginasta, ressaltando que tentou "desconstruir" o pensamento de Felipe Prior.

Em outro momento, a apresentadora questionou: "Petrix, por quê você acha que gerou tanta polêmica e tantas críticas na internet, até por conta da mulherada, a sua participação nessas duas semanas no Big Brother. Nas festas..."

Ao longo dos últimos dias, o participante se envolveu em diversas polêmicas, tendo sido acusado de assediar suas colegas Bianca Andrade e Flayslane, chegando a receber uma intimação para prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Internautas também pediram sua expulsão após ter derrubado Pyong Lee na disputa pelo Big Fone.

VEJA TAMBÉM: Veja os participantes eliminados com as maiores rejeições na história do BBB

"Eu não tive tempo, não peguei meu celular, não sei. Eu só queria estar junto com a minha família [após sair do BBB]. Preciso ter um tempo para olhar, ver realmente o que foi. Mas eu não preciso ver o que foi, e, independente do que foi... Se viram ou acharam, ou me interpretaram completamente errado... Independente de interpretar certo ou errado, se foi algo que eu magoei alguém, o namorado de alguém, a mãe ou o pai de alguém, algum telespectador, milhões de desculpas, milhões de perdões, porque esse não sou eu", respondeu Petrix.

Na sequência, continuou: "Eu sou o cara que as meninas e os meninos sentiam dentro da casa. Tanto que é essa indignação quando saiu. [...] Alguma coisa deu errado que talvez eu não percebi. Mas se aconteceu, zero da minha intenção, zero do meu coração, eu não sou esse."

VEJA TAMBÉM: Relembre participantes do BBB que se envolveram em casos de polícia