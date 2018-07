Esse dueto de Anitta e Pedro Bial vai te deixar impressionado

Anitta durante o 'Conversa com Bial'. Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

Na última quinta-feira, 15, Anitta foi a convidada do Conversa com Bial e virou assunto nas redes sociais. A cantora apresentou, junto com o apresentador, um dueto de Cruisin, cantada pelo Huey Lewis & Gwyneth Paltrow no filme Duets: Vem Cantar Comigo (2000).

A canção, tradicional nos karaokês, ganhou uma performance delicada, acompanhada pela banda do programa. Logo após o fim do Conversa, o vídeo do dueto começou a circular pelas redes sociais, conquistando muitos elogios de internautas no Facebook e Twitter. Além disso, muitas pessoas ficaram surpresas com a voz de Bial.

Anitta e Bial cantando juntos em inglês. QUE MOMENTO ÉPICO E ICÔNICO #ConversaComBial pic.twitter.com/26v82hSbqw — Bruna Silva (@Bruna2690) 16 de junho de 2017

já quero esse Anitta feat. Pedro Bial agora no iTunes mores #ConversaComBial pic.twitter.com/wfluDGB2As — victor (@smilerwrecks) 16 de junho de 2017

espero que amanhã ao acordar já esteja disponível no Spotify esse dueto de Anitta & Bial — André Paste (@andrepaste) 16 de junho de 2017

Esse dueto de Cruisin da Anitta feat. Pedro Bial é tudo que eu precisoooooo <333 — Fernanda Medeiros (@nandamedeiros_) 16 de junho de 2017

Durante o programa, Anitta ainda apresentou Paradinha, seu primeiro single em espanhol, e explicou o termo: "Paradinha é um ‘quadradinho’ com outro nome, porque o Brasil já enjoou desse termo", e ensinou o passo de dança. Bial não deixou de elogiá-la, e disse: "Morro de orgulho dessa menina".

