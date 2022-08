'Essa história não acabou', diz Jordan Peele sobre 'Não! Não Olhe!'

Daniel Kaluuya em cena de 'Não! Não Olhe!', novo filme de Jordan Peele. Foto: Universal Pictures

O novo filme de Jordan Peele, Não! Não Olhe!, pode ganhar uma sequência. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 29, pelo próprio diretor, em entrevista ao The New York Times.

Jordan contou que a história de um personagem específico do novo longa, listado como "Ninguém" no IMDb, ainda não foi abordada. O tópico entrou em pauta pela publicação quando uma legião de fãs do novo filme notaram os créditos dado a esse personagem na produção — embora ele não tenha participado.

Após muita repercussão sobre o assunto, o diretor declarou na entrevista: "A história desse personagem ainda não foi contada, posso dizer isso”. “Estou feliz que as pessoas estejam prestando atenção. Eu acho que eles vão obter mais respostas sobre algumas dessas coisas no futuro. Não terminamos de contar todas essas histórias”, finalizou.

Em Não! Não Olhe!, os residentes de um barranco solitário no interior da Califórnia testemunham uma descoberta estranha e arrepiante. Além de Daniel Kaluuya e Keke Palmer, o elenco conta ainda com Steven Yeun, de Minari e The Walking Dead.