‘Esquadrão Suicida 2’: Idris Elba é cotado para substituir Will Smith

Os atores Will Smith e Idris Elba, respectivamente. Foto: Julien Warnand/EFE/Hannibal Hanschke/Reuters

Will Smith não estará presente no próximo filme Esquadrão Suicida, mas os produtores do longa, assim como seu diretor James Gunn, já estão negociando com um possível substituto. De acordo com o The Hollywood Reporter, o ator Idris Elba poderá assumir o papel de Pistoleiro em Esquadrão Suicida 2, previsto para 2021.

Fontes do site afirmarm que Elba encontrou-se com Gunn na última sexta-feira, 8, para acertar os detalhes da contratação, mas até o momento a informação ainda não foi confirmada por ambos.

Ainda segundo o site, Esquadrão Suicida 2 não será uma sequência do filme de 2016, mas sim um reboot, termo usado quando a ideia central do filme continua sendo a mesma, mas personagens e paisagens são alterados.

O roteiro da nova produção é assinado por James Gunn, que além de roteirista será também diretor do filme. Ele comandava Guardiões da Galáxia, da rival Marvel, e foi demitido em julho de 2018 após tuítes que envolviam estupro e pedofilia publicados entre 2009 e 2012.