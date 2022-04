'Esquadrão da Moda': Programa terá participação de uma mulher trans pela primeira vez

Pela primeira vez o programa 'Esquadrão da Moda', do SBT, terá a participação de uma mulher trans. A estudantes de psicologia, Bruna Buques, terá seu estilo repaginado no episódio do próximo sábado, 30. Na foto, da esquerda para direita: Bruna Buques, Michelly X, Renata Kuerten e Lucas Anderi. Foto: SBT

O programa de moda e estilo do SBT, Esquadrão da Moda, terá pela primeira vez na sua história uma mulher trans como participante da atração. O programa vai ao ar no próximo sábado, 30, às 21h30.

Bruna Buques tem 25 anos, é estudante de psicologia, e atualmente mora com a mãe e a irmã na região norte de da cidade de São Paulo. Ela veio da Bahia para morar na capital paulista e começou sua transição de gênero com 19 anos.

“Por muitos anos eu tinha receio de usar roupas femininas pelo fato do que a sociedade iria falar, mas depois que eu comecei a minha transição, tudo isso mudou [...]. Hoje eu me sinto mais sexy assim mesmo. Eu gosto de mostrar minha barriga...”, declarou a estudante.

A escolhida do episódio achou que estava saindo com um amigo para almoçar. No restaurante, uma atriz finge estar com ciúmes da participante, dizendo que seu namorado estava olhando para Bruna. No meio da confusão, os apresentadores Renata Kuerten e Lucas Anderi aparecem para fazer a grande surpresa.

O episódio ainda conta com a participação da estilista trans Michelly X, convidada especial que vai ajudar Brunca com a repaginada no estilo. Michelly fez sua carreira na moda produzindo tendências para artistas como Sabrina Sato, Xuxa, Ivete Sangalo, Paolla Oliveira, Anitta, Iza e muito mais.