'Espero que a gente consiga reeducar as pessoas', diz ator sobre beijo de 'Orgulho e Paixão'

Personagens Otavio e Luccino protagonizaram primeiro beijo gay em novela das 18h na Globo. Foto: Twitter/@RedeGlobo

Os atores Juliano Laham e Pedro Henrique Müller, que interpretam Luccino e Otávio em Orgulho e Paixão, novela das seis da Globo que chega ao fim nesta semana, falaram a respeito da cena do beijo entre seus dois personagens, que foi ao ar na quarta-feira, 12, e foi considerado o primeiro na faixa de horário da história da emissora.

"Esse marco (beijo) no romance dos dois personagens foi o melhor que podia ter acontecido pro casal. Espero que com cenas de amor como essa a gente consiga mudar ou quem sabe até reeducar as pessoas no quesito respeito ao próximo. É só amor", escreveu.

Juliano ainda afirmou que espera que no futuro a situação seja vista de forma mais trivial do que hoje: "Torço pelo dia em que vamos comemorar apenas mais um casal na novela. E que o beijo seja apenas mais um beijo. Por enquanto esse beijo é mais que necessário!"

Seu companheiro em cena, Henrique publicou diversas vezes a frase "Viva o amor!", acompanhado de emojis de corações.

Confira as publicações abaixo: