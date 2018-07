‘Espere o inesperado’, diz Dan Harmon sobre quarta temporada de ‘Rick and Morty’

Dan Harmon, co-criador da série 'Rick and Morty', disse para os fãs esperarem o inesperado na nova temporada Foto: Adult Swim/Divulgação

Dan Harmon já está pensando na nova temporada de Rick and Morty. O roteirista e co-criador da popular animação, que aqui no Brasil está disponível na Netflix, disse em entrevista para a emissora norte-americana NBC que o grande desafio agora é manter o senso de absurdo e imprevisibilidade que permeiam os episódios da série.

“Esse é um programa que pode literalmente fazer qualquer coisa ou ir a qualquer lugar. Não há margens para o niilismo, ou seja, não há nada proibido. Não só narrativamente, mas também em tom, não há nada que seja descartado”, disse Harmon. “Enfim, esperem o inesperado”, continuou.

O Adult Swim, canal que passa a animação nos Estados Unidos, comprou 70 novos episódios da série, o que exige bem mais de Harmon e de Justin Roiland, o outro co-criador de Rick and Morty. “A última coisa que eu quero é me tornar o cara que tornou Rick and Morty sem graça. Temos que continuar inovando e trazendo novidades. Me ajuda bastante ter essa parceria com o Justin. Ele tem os problemas dele, eu tenho eu meus, mas é difícil achar uma parceria criativa assim em que um acha que o outro é um gênio e morre de medo de decepcioná-lo”, falou Harmon.

A nova temporada de Rick and Morty ainda não tem data de estreia definida.