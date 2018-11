Escritora de 'Grey's Anatomy' diz que romance entre Meredith e Derek não seria aceito atualmente

Os personagens Meredith Grey e Derek Shepherd na série 'Grey's Anatomy' Foto: Reprodução 'Grey's Anatomy'

Os muitos capítulos do romance entre os personagens Meredith e Derek, interpretados por Ellen Pompeo e Patrick Dempsey, poderiam nem ter existido. Uma das escritoras da série Grey's Anatomy Krista Vernoff acredita que a história do casal não seria contada em meio a denúncias de assédio sexual.

"Se você olhar, por exemplo, Meredith Grey e Derek Shepherd pelas lentes de Time's Up e #MeToo, ele era seu chefe, ela era interna. Ela ficava dizendo: 'Não, afaste-se de mim', e ele continuava a persegui-la, e essa provavelmente não é uma história que contaríamos no programa hoje, e é um belo reflexo da mudança dos tempos", disse Vernoff em entrevista publicada no The Los Angeles Times, na quarta, 7.

Krista Vernoff foi escritora de Grey's Anatomy de 2005 a 2011 e retornou como produtora executiva para a 14ª temporada da série. A profissional também estreou como diretora do drama médico no episódio Anybody Have a Map?.

"Temos que conversar e analisar a dinâmica do poder. É uma conversa contínua na sala dos roteiristas. Como contamos essa história de uma maneira que parece honesta, romântica e sexy, mas proativa e progressiva?", afirmou sobre o novo contexto social em que a série é produzida.

Atriz de Grey's Anatomy denunciou diretor por assédio

Caterina Scorsone, Amelia Shepherd em Grey's Anatomy, revelou em outubro de 2017 que foi assediada pelo diretor James Toback, quando ela tinha 19 anos. A atriz se juntou a centenas de outras mulheres do movimento #MeToo que contaram os seus próprios casos de assédio praticados pelo diretor.

Caterina entrou no drama médico com 29 anos para interpretar a cirurgiã irmã de Derek Sheperd.